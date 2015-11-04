«جنينة» يؤكد على الاصطفاف الوطني لبناء مصر الجديدة خلال زيارته دمياط

زار محافظة دمياط صباح اليوم الأربعاء المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استقبله الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، حيث عقد لقاء بالأجهزة التنفيذية ورؤساء المصالح والمراكز والمدن بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وتوجه بالشكر للمحافظ وفريق العمل القائمين على هذا الفكر المتطور لتحديث البنية الأساسية وتطوير المشروعات الخدمية والصناعية والاستثمارية بمعايير علمية على أرض محافظة دمياط.

وأكد أنه يثمن هذا اللقاء باعتباره جسرا للتواصل ما بين القائمين على التنفيذيين والقائمين على الرقابة على التنفيذ، وأنه لا تعارض بين الرقابة والفكر التنفيذي لافتا إلى أهمية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات في الارتقاء بمستوى الأداء وضبط منظومة العمل على كافة مستوياتها ومحاورها المالية والإدارية والتنظيمية.

كما أشار إلى لقائه ووفد من أعضاء الجهاز المركزي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى اهتمام السيد الرئيس بإصلاح منظومة العمل ومحاربة الفساد وتشجيعا ودفعا للمسئولين سواء تنفيذين أو رقابيين إذ يؤكد السيد الرئيس على إعلاء الدور الرقابي كأحد أولويات الرئيس على محورين الأول رقابة الأداء والثاني الرقابة القانونية.

وأضاف المستشار جنينه بأن الجهاز لديه معايير وأطر قانونية ونوعية للرقابة بما يتفق والمعايير الدولية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وأوضح الفارق بين الرقابة المالية ورقابة الجهاز المركزي للمحسابات التي هي أكثر دقة وشفافية، حيث تعتمد الرقابة المالية على تسوية الأوراق المالية وتمام الإنفاق المالي أما دور الجهاز فهو التأكيد على مردود الإنفاق المالي الذي لابد أن يشعر به المواطن وبكل شفافية على أرض الواقع.

كما أشار المستشار جنينة إلى حاجتنا إلى الاصطفاف الوطني خلف رئيسنا لبناء دولة مصر الحديثة وإلى نبذ التمزيق داخل النسيج المجتمعي والذي هو الأخطر من العداء الخارجي وأن كل مواطن عليه أن يصحح فكرة من أجل وحدة الوطن والحفاظ على سلامته وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالثورات على السلوكيات وليست على الأنظمة ودعى المستشار جنينه إلى مضاعفة الجهد والتفكير خارج الإطار لكي يكون شعبنا في مكانته اللائقة، مؤكدا أنه لا سيادة من أحد على هذا الشعب.

وأن رئيس الجهاز ليس متخذ القرار لكنه يرصد الظاهرة ويصلحها ويضع التقارير المناسبة أمام السيد الرئيس مشيرا إلى رصد الجهاز لأحد السياسات العقيمة لمنظومة الغزل والنسيج حيث تبين تدني مستوى الأداء وخروج شركات الغزل والنسيج عن المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية حينما رصد الجهاز مخالفات من عدم وجود برامج لصيانة والمعدات والاّلات وعدم الأخذ بأسباب التكنولوجيا والتقدم ز سياسات واّليات الشركة لا تناسب معدلات التطور السريع في المنافسة العالمية.

وقد جاءت تقارير الجهاز على عكس التقارير الواردة من الشركات حيث أرجعت الأسباب إلى المطالب الفئوية والإضرابات والإنفلات الذي أعقب ثورة يناير.. كما أكد جنينه على أن رسالة الجهاز لا تقل أهمية عن رسالة القضاء الذي يفصل في حقوق الناس، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المستشار هشام جنينه بالتنفيذيين حيث إستقبله الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وأكد المحافظ على أن محافظة دمياط بما تمتلك من مقومات جغرافية وإمكانيات اقتصادية وموارد بشرية متنوعة قادرة على المنافسة بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تحظى باهتمام القيادة السياسة كمشروع مدينة دمياط للأثاث باعتبارها مشروعا قوميا عملاق ومشروع المستشفى العسكري بدمياط الجديدة.

وأكد المحافظ على الدور بالغ الأهمية للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يمثل وازع الدولة المصرية وضميرها المستقل للرقابة على أداء الجهاز الإداري بالدولة ومتابعة التنفيذيين والإشراف على الوحدات والهيئات والشركات، بالإضافة إلى دور الجهاز في الرقابة ومتابعة سير الانتخابات البرلمانية لبناء مصر المستقبل في ظل القيادة الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وإختتم المحافظ كلمة بالترحيب بالمستشار هشام جنينة كقامة وقيمة كبيرة تحققت على يديه العديد من الإصلاحات والإنجازات الملموسة في الجهاز الإداري للدولة، وقد هدى الدكتور المحافظ درع المحافظة للمستشار هشام جنينة كما تبادل المستشار جنينه إهداء درع الجهاز إلى محافظ دمياط في ختام المؤتمر.