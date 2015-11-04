توقف حركة السير بالشوارع عقب سقوط أمطار غزيرة بدمياط

تعرضت مدن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، لأمطار غزيرة أدت إلى إغراق الشوارع بالمياه وتوقف حركة السير بها، وارتباك العمل ببوغاز في عزبة البرج، مما أدى إلى تعطل المراكب وعدم قدرة الصيادين على الخروج لممارسة أعمال الصيد.

ودفعت شركة مياه الشرب بسيارات عدة لتصريف مياه الأمطار، وقررت عدة مدارس إلغاء طابور الصباح؛ بسبب الأمطار التي غمرت أفنيتها وحرصًا منها على سلامة التلاميذ.

فيما تسببت الأمطار الغزيرية في ارتباك حركة السير على الطريق الساحلى الدولى وطريقي «دمياط - المنصورة» و«دمياط - ميناء دمياط».