كويتى وشقيقه يعتديان على طبيبان مصريان بالحذاء فى مستشفى الجهراء !!

مع تزامن حادث دهس شاباً مصرياً على يد مواطن كويتى يذكر أنه قد تقدم طبيبان مصريان يعملان بمستشفى الجهراء بدولة الكويت وهما خيرت احمد اخصائى عظام و أحمد توكل الله أخصائي باطنة ، بلاغاً للشرطة الكويتية يتهمان فيه مواطناً كويتى الجنسية بالتعدي عليهما بالضرب فى مكان عملهما .

وترجع تفاصيل الواقعة الى شهر سبتمبر من عام 2012 حيث ان أحد الطبيبان قد انتهى عمله ووقف بالقرب من زميله ينتظره ،فجاء إليهما شخصاً يريد طبيباً ليقوم بالكشف على والده المريض والمتواجد بالمستشفى .فقال له أحدهما انتظر دقائق ،فغضب المواطن الكويتي ووجه إليهما سيلاً من الكلام الغير مناسب . فما كان من الطبيب المصري إلا ان رد عليه قائلاً بأن دوامه قد انتهى ومع ذلك سيذهب للكشف على المريض لان ذلك من انسانيات مهنته ،وطالبه بأن يكون حديثه معهم يكون باحترام .

ولكن رد الطبيب لم يعجب المواطن الكويتي ع-أ-خ فقام بجذب الطبيب المصري واعتدى عليه بالضرب ،الامر الذى أدى الى تدخل الطبيب المصري الثانى لتهدئة الموقف ولكن المواطن الكويتى قام بتسديد ضربة قويه له فى الوجه أدت الى كسر نظارته الطبية ،وأيضا تدخل شقيق الكويتي وقام بضرب الطبيبين المصريين بالحذاء .

هذا وقد ارفق الطبيبان تقريراً طبياً يفيد بالحالة الصحية لهما ،وتم استدعاء المتهمين الكويتيين وحجزهما لاتخاذ الاجراءات القانونية .

شبكةعيونالإخبارية

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