بعد إثبات الزواج.. محكمة بريطانية تأمر آل سعود بصرف نفقة 25 مليون دولار لزوجة الملك فهد "السرية"

كسبت جنان حرب التى تقول إنها كانت زوجة سرية للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية طالبت فيها بالحصول على نفقة من أحد أبناء الملك الراحل، وقيمتها 25 مليون دولار.

وقضت المحكمة لجنان حرب بحقها في عدة ملايين الجنيهات الاسترلينية. وقالت حرب التى تبلغ من العمر 68 عاما، في السابق، إن أحد أبناء الملك فهد أخبرها بعد وفاة والده أنه ستتم "رعايتها لبقية حياتها".

وقضت المحكمة بأحقية حرب في 15 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى قيمة منزلين في قلب العاصمة لندن.

وتقول حرب إنها تزوجت الملك الراحل سرا عام 1968 وقبل أن يتولى عرش المملكة العربية السعودية. ويمكن النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة الاستنئاف.

وقال القاضي البريطاني إن تأكيدات حرب بأن الامير عبدالعزيز نجل الملك الراحل التقاها في فندق دورشستر في لندن عام 2005 عندما كان والده في مرض شديد وقبل وفاته بعامين "صادقة".

وتوضح حرب أن الأمير عبد العزيز وافق على دفع مبلغ 12 مليون جنيه استرليني لها علاوة على منحها ملكية شقتين في قلب لندن للحفاظ على تعهد والده "برعايتها ماليا طوال حياتها". وكان الأمير عبد العزيز قد قدم شهادة مكتوبة للمحكمة نفى فيها أقوال حرب.





شبكةعيونالإخبارية

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