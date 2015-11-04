أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أخبار دمياط

اليوم.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بدمياط

Google+ Print
اليوم.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بدمياط اليوم.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بدمياط
أعلنت مديرية أمن دمياط عن تشييع جثمان الرائد أحمد رشدى رضوان والذي توفى أمس في حادث سيارة على طريق دمياط كفر سعد عقب صلاة الظهر من مسجد البحر.

>ومن المقرر أن يحضر الجنازة الفنان حسن الرداد ابن خالة الرائد المتوفى.

يذكر أن الرائد محمد رشدى الشقيق الأكبر للرائد أحمد رشدى كان قد توفى في انهيار عمارة الرداد في عام 2011 وهو الحادث الذي توفى فيه 13 شخصًا وإصابة العشرات.

كانت مديرية أمن دمياط، تلقت إخطارًا بوفاة الرائد أحمد رشدي "30 عاما"، الضابط بمديرية أمن دمياط، مقيم بمدينة دمياط الجديدة، في حادث على الطريق الدولي باتجاه كفرسعد، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى كفر سعد المركزي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية