اليوم.. جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بدمياط

>ومن المقرر أن يحضر الجنازة الفنان حسن الرداد ابن خالة الرائد المتوفى.

يذكر أن الرائد محمد رشدى الشقيق الأكبر للرائد أحمد رشدى كان قد توفى في انهيار عمارة الرداد في عام 2011 وهو الحادث الذي توفى فيه 13 شخصًا وإصابة العشرات.

كانت مديرية أمن دمياط، تلقت إخطارًا بوفاة الرائد أحمد رشدي "30 عاما"، الضابط بمديرية أمن دمياط، مقيم بمدينة دمياط الجديدة، في حادث على الطريق الدولي باتجاه كفرسعد، وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى كفر سعد المركزي.

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