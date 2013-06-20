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مي كساب: مشهد خطاب الرئيس في استاد القاهرة "كوميدي"

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مي كساب: مشهد خطاب الرئيس في استاد القاهرة "كوميدي" مي كساب: مشهد خطاب الرئيس في استاد القاهرة "كوميدي"

كتب : سهيلة حامد منذ 4 دقائق

وصفت المطربة مي كساب، مشهد خطاب مرسي في استاد القاهرة، لدعم الثورة السورية، بـ"الكوميدي"، وقالت: "مع احترامي لجميع الشيوخ، الذين حضروا، لكن ما حدث لاعلاقة له بالإسلام".

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم2"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "ما حدث في الاستاد من بعض الشيوخ، الذين رفعوا ايديهم بالدعاء على الشعب، ويطالبون بالجهاد ضد مسلمين مثلهم، لا علاقة له بالإسلام، ومين اللي قال إن الجهاد انك تدعي على مسلمين زينا".

كما صرحت كساب أنها كانت من أكثر المرحبين بالشريعة الإسلامية حال تطبيقها، لما للدين الإسلامي من سماحة، مشيرة إلى سياسة الترويع من الإخوان وحكمهم لم ترعبها.

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