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كيفية الحفاظ على سلامة العمود الفقرى

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كيفية الحفاظ على سلامة العمود الفقرى كيفية الحفاظ على سلامة العمود الفقرى

أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 28 عاما أجريت عملية انزلاق غضروفى بالمنظار لديسكين، الأول بالفقرة الفضية، والثانى بالفقرة العجزية، وعلى الرغم من تأكيد الطبيب على نجاح العملية، إلا أننى لا أزال أشعر بالألم وصعوبة فى المشى والجلوس، وتقريبا نفس الألم الذى كنت أشعر به قبل إجراء الجراحة.

يجيب الدكتور ضياء السيد، أخصائى جراحة اليد، بالنسبة لحالة هذا المريض فى الغالب قبل الجراحة كان هناك ضغط على جذور الأعصاب، وبالتالى تلك الآلام تأخذ بعض الوقت قبل أن تنتهى، وكذلك عضلات الظهر، ونصيحتى لك المشى، وعمل جلسات علاج طبيعى، والحرص على عدم بذل أعمال شاقة، وتناول فيتامينات للأعصاب.

ولتفادى الوصول لهذه الحالة يجب علينا أولا المحافظة على سلامة العمود الفقرى، والانتباه أثناء حمل الأشياء ورفعها باستخدام الركبتين، وليس عن طريق عضلات الظهر، وممارسة المشى، والحفاظ على الوزن، ونصيحة لمن أجروا جراحات للعمود الفقرى الابتعاد عن العادات الخاطئة، وأهمها رفع الأوزان الثقيلة، والجلوس بشكل خاطئ.

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