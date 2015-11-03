اختاري بين الأساس التمهيدي والكونسيلر لبشرة مثالية

هناك فروق كبيرة بين كريم الأساس والكريم التمهيدي وكريم الإخفاء، ولكننا قد لا نعلم هذه الفروق، فنلجأ إلى الاهتمام بكريم الأساس فقط، في الوقت الذي نهمل الكريم التمهيدي والمخفيّ؛ والنتيجة هي بشرة لا تزال تعاني من بعض الشوائب والعيوب!

وحتى تحصلي على البشرة المشرقة الخالية تماماً من العيوب، عليك أن تدركي أولًا ما الفرق بين الأساس التمهيدي والمخفيّ، حتى تعلمي متى تضعين كلّ واحد منهما.

قد يعجبك: خاص سيدتي: النشرة الجمالية لهذا الأسبوع



1.الكريم التمهيدي:

يوضع التمهيدي قبل وضع المكياج، فهو يساعد على تمهيد بشرتك لاستقبال مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى أنه يتحكّم بزيوت البشرة حتى لا تفرز الكثير منها وتفسد مظهرك بعد ذلك؛ فالتمهيدي يُعتبر بمثابة كريم الأساس لكريم الأساس، كما أنه يساعد على إخفاء الندوب والبقع من البشرة، ويجعل بشرتك موحدةً. يوجد الكريم التمهيدي بأكثر من نوع، فاحرصي على اختيار الأنسب لبشرتك.

2.كريم الأساس:

يوضع كريم الأساس بعد وضع التمهيدي. يمنحك كريم الأساس بشرةً متألقةً ويساعدك على إخفاء العيوب وتحقيق بشرة موحّدة ذات لون موحّد؛ فالأساس قد يكون سائلًا أو مسحوقًا. توجد ألوان وأنواع كثيرة من الأساس، وعليك اختيار الأنسب لبشرتك. فإذا كانت بشرتك دهنية، فاختاري الأساس المطفئ لإخفاء دهنية البشرة، أما للبشرة العادية، فيمكنك استخدام أيّ نوع من الأساس، بينما البشرة الجافة يُلائمها الأساس المرطّب لترطيب بشرتك جيدًا؛ ولا تنسي اختيار لون الأساس المناسب للون بشرتك.

3.كريم الإخفاء:

الكريم المخفي أو ما يسمى بالكونسيلر هو علاج للبقع والندوب، بعد وضعه على المنطقة التي تريدين إخفاء عيوبها، لا على البشرة بأكملها، كما هي حال الأساس والتمهيدي. توجد أشكال كثيرة للإخفاء، فيوجد على شكل عصا أو قلم رصاص أو كريم؛ وكلّ ما عليك فعله هو وضع القليل من كريم الإخفاء على مكان العيب، الذي تريدين إخفاءه، ثمّ توزيعه بأطراف أصابعك أو بفرشاة نظيفة لتحقيق نظرة طبيعية.

تابعي أيضاً:

هيفاء وهبي أصغر بـ 10 سنوات... اكتشفي كيف؟

بالفيديو: مستحضر واحد لمكياج على طريقة النجمات

بالصور: تخيّلي شكل النجمات عند الاستيقاظ من النوم