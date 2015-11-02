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بالفيديو.. توءم يفوز في مسابقة العلوم والهندسة بالوطن العربي

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بالفيديو.. توءم يفوز في مسابقة العلوم والهندسة بالوطن العربي بالفيديو.. توءم يفوز في مسابقة العلوم والهندسة بالوطن العربي
فاز الشقيقان التوءم عمرو مصطفى عمر وفادي مصطفى عمر الطالبان بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أبو بكر الصديق بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بجائزة معرض العلوم والهندسة للوطن العربي والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة وشركة أنتل وتحت رعاية مكتبة الإسكندرية في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار التصفيات المؤهلة خلال المشروعات الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في العشرين مجال بالمسابقة وحصل التوءم على مركز أول "علم الرياضيات " بما يتيح لهما المشاركة في معرض إنتل للعلوم والهندسة النهائي على مستوى الوطن العربي.

والتقت "فيتو" الطالبين عقب تكريمها بقصر ثقافة دمياط من قبل قيادات مديرية التربية والتعليم وفى مقدمتهم الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم وخالد عبد الحكم رضوان وكيل المديرية وماهر الروس مدير عام الخدمات ولبنى الكرداوى مدير التعليم العام.

وفى البداية يقول فادى مصطفى عمر، «قمنا بعمل بحث عن إيجاد مساحة ومحيط الدائرة بمعلومة أي وتر بها والبحث قام على أكثر من فرضية وأكثر من قانون واستطعنا تطبيق القانون على الشكل البيضاوي لإيجاد مساحة الفلك والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن البحث استغرق نحو 3 سنوات.

وعن صاحب الفكرة، قال عمرو مصطفى عمر، «نحن نعمل كفريق عمل مفيش حاجة اسمها صاحب الفكرة والحمد لله كان هناك دعم كبير من الأسرة وجامعات دمياط والبريطانية والإسكندرية نتمنى أن تستمر ولا يكون هذا البحث نهاية المطاف». 


>وتابع: أتوجه بالشكر للدكتور أحمد راشد رئيس قسم الهندسة المعمارية بالجامعة البريطانية والدكتور حسن المرشدى بجامعة دمياط والدكتور رمضان الكاتب بجامعة دمياط.

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