قائد قوات تأمين الانتخابات يطلب 300 شيكارة رمال لوضعها أمام لجان دمياط

عقدت محافظة دمياط اجتماعا تنسيقيا برئاسة اللواء أحمد عطيه السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط؛ لبحث استعدادات محافظة دمياط للانتخابات البرلمانية، بحضور اللواء محمد عبد الحميد حلمي مساعد مدير أمن دمياط والمقدم هيثم محي الدين أحمد نائب المستشار العسكري والقيادات التنفيذية ورؤساء المصالح والمراكز والمدن بالمحافظة.

وتناول الاجتماع تجهيز مقار اللجان الانتخابية، ومراجعة كافة المدارس، ومراكز الشباب التي ستتم فيها عملية التصويت، وفرز الأصوات، وفرز وأعمال الصيانة للخدمات المختلفة والنظافة داخل وخارج أسوار المدارس، والاستعدادات بالإضاءة التبادلية، وكذلك بحث توجيهات المحافظ بحظر أية مظاهر للدعاية عن الأسوار والمباني الحكومية، واعتبار هذا الأمر مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم ممارسة أي نشاط دعائي للمرشحين داخل المصالح الحكومية تأكيدا على الحياد التام.

من جانبه، طالب قائد القوات التأمينية التأكيد على تجهيز الشكائر الخاصة بالحماية أمام مقار اللجان بواقع 300 شيكارة أمام كل مدرسة، وأفاد مدير عام التموين استعداد المديرية لتجهيز الشكائر المطلوبة، كما قامت المديرية بتجهيز عددا من الأفران بالدقيق الإضافي والسولار وإخطار القوات التأمينية بهم لتجهيز الأفراد بالخبز اللازم.

كما أعرب مدير عام مرفق الإسعاف عن جاهزية وحدات الإسعاف بنطاق محافظة دمياط بوجود وحدات تمركز بكل مدينة قرية وفقا للخطة الموضوعة لتأمين اللجان ومقارها بسيارات الإسعاف.

وأكد مدير عام الصحة استعداد كافة المستشفيات المركزية بالمدن والمراكز، وتجهز أقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد قبل بدء الانتخابات.

كما تم بحث جاهزية مراكز الشباب ومقار اللجان الانتخابية ومكاتب القضاه وأماكن الفرز والإضاءة التبادلية، حيث أفاد مدير عام الشباب والرياضة باستعداد مراكز الشباب.

كما أعلن مدير عام التضامن الاجتماعي أنه تم التنسيق مع الشباب والرياضة لتوفير 50 مرتبة لاستكمال فرش 50 سرير بالتضامن الاجتماعي لاستقبال الأفراد والتأمين على الإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وطلب مدير فرع شركة الاتصالات بدمياط بإعداد بيان بالمدارس التي ليس بها تليفونات أرضية أو تحتاج لصيانة بالخطوط، كما طلب تكليف مديري المدارس باستلام خطوط التليفونات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم والكهرباء والأزهر الشريف ومندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاستعداد التام بفرق الصيانة المدارس وتجهيز خدماتها المختلفة، وطلب السكرتير العام المساعد لأهمية عمل مظلات أمام كل لجنة انتخابية وكرسي متحرك لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، محذرا من تزامن الانتخابات مع أحد نوات الشتاء كما دعى للتنسيق مابين الحاضريين والتجاوب السريع لتلبية احتياطات اللجان حتى يكتمل هذا العرس الديمقراطي بالشكل اللائق في ثالث استحقاق ديمقراطي ضمن خارطة الطريق.

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