فوز طالبين توءم بدمياط في «العلوم والهندسة» على مستوى العالم العربي

فاز الطالبان التوءم عمرو مصطفى عمر وفادي مصطفى عمر، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أبو بكر الصديق بإدارة دمياط الجديدة التعليمية في معرض العلوم والهندسة للوطن العربي والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة مصر وشركة انتل وتحت رعاية مكتبة الإسكندرية في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر في التصفيات المؤهلة من خلال المشروعات الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في العشرين مجال الخاصة بالمسابقة وحصلوا على مركز أول(علم الرياضيات).

من جانبه هنأ الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بدمياط الطالبين بالفوز، فضلا عن نيلهما شرف تمثيل مصر في مسابقة العلوم والهندسة على مستوى العالم العربي ضمن 8 مشروعات والتي ستنظمها مصر في الفترة من 17إلى 19 ديسمبر 2015 تحت رعاية الدكتور وزير التربية والتعليم بمشاركة 11 دولة عربية.

كما تم ترشيح الطالبين للمشاركة في معرض مصر تبتكر ضمن 15 مشروعا، وقام بالإشراف على الطالبين خالد شبانة منسق شركة إنتل بدمياط ومدير إدارة التدريب بالديوان وتحت رعاية عادل شميس - مدير مركز التطوير التكنولوجي.