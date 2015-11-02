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محافظ دمياط يشكل لجنة لفحص مخالفات الشئون الاجتماعية

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محافظ دمياط يشكل لجنة لفحص مخالفات الشئون الاجتماعية محافظ دمياط يشكل لجنة لفحص مخالفات الشئون الاجتماعية
شكل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لجنة لفحص المشروعات الضمانية الخاصة بمديرية الشئون الاجتماعية على مستوى 61 وحدة اجتماعية، وطلب إعداد تقرير بالمخالفات الواردة.

وتتشكل اللجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الطرق والنقل، كرئيس اللجنة وعضو من التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتهدف اللجنة لفحص المشروعات الضمانية لـ61 وحدة اجتماعية، وإعداد التقرير اللازم بما يسفر عنه الفحص، والعرض على المحافظ بصفة عاجلة.

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