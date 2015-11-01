قرار وزارى جديد للتعليم الفنى والتدريب المزدوج

التقى المحاسب أسامة حفيلة عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين رئيس المركز الوطني للتعليم الفني المزدوج المشرف على "مبارك كول"اليوم الأحد، بالدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمناقشة أوضاع التعليم والتدريب المزدوج في ضوء القرارات الوزارية السابقة وتمت الموافقة على استحداث قرار وزارى بديل عن القرار 14 والقرار 24 يتم الإعلان عنه عند الانتهاء من صياغته.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور سطوحى مصطفى والدكتور محمد حلمى هلال وعلى حمزة والمهندس محمود سلطان والمهندس حسن مشعل ومحمود عبد اللطيف ومحمد الخشاب.

من جانبه قال حفيلة: إن القرار الوزارى الجديد لتنظيم أعمال المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية سيتم فيه عودة كافة الصلاحيات والاختصاصات على أن تكون الرقابة على التدريب من قبل الوزارة وكان وزير التعليم الفنى السابق أصدر قرارا تم فيه سحب اختصاصات المركز الوطني للتعليم المزدوج.