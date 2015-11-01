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بالمستندات.. استقالة رئيس نادي دمياط الرياضي

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بالمستندات.. استقالة رئيس نادي دمياط الرياضي بالمستندات.. استقالة رئيس نادي دمياط الرياضي
تقدم اليوم الأحد، محمد أبو جنبه، رئيس نادي دمياط الرياضي، باستقالة مسببة لمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

وحصلت "فيتو" على صورة ضوئية من الاستقالة؛ حيث أكد محمد أبو جنبه أنه لا يتلقى أي دعم من مديرية الشباب والرياضة بدمياط أو الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وأوضح أبو جنبه، أن النادي يحتاج إلى 300 ألف جنيه شهريًا، نظير مرتبات اللاعبين والجهاز الفني، والتغذية والتنقلات والعلاج الطبيعي للاعبين.

كما أكد أبو جنبه، أنه تبرع ببناء حجرتين بنادي رأس البر الجديد، بالإضافة إلى خط مياه، وطالب مديرية الشباب والرياضة في مذكرة منفصلة بتعيين حارسين للملعب الجديد.

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