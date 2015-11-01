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«شباب ورياضة دمياط» تنظم دورة تثقيفية في مجال التنشئة الوطنية

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«شباب ورياضة دمياط» تنظم دورة تثقيفية في مجال التنشئة الوطنية «شباب ورياضة دمياط» تنظم دورة تثقيفية في مجال التنشئة الوطنية
نظمت إدارة البرلمان والتعليم بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم الأحد، دورة تثقيفية في مجال التنشئة الوطنية للطلائع، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب، بمركز شباب الغوابين وإدارة "محمد مبارك- أميرة عبد الكريم"، منشطي التعليم.

وقال علاء جامد مدير عام الشباب والرياضة: إن تلك الدورة تهدف إلى تنشئة الطلائع تنشئة سليمة تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، كما تساعد على رفع الحس الوطني لدى الطلائع وترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.
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