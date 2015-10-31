أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

بث مباشر .. روما «محمد صلاح» - إنتر ميلان

Google+ Print
بث مباشر .. روما «محمد صلاح» - إنتر ميلان بث مباشر .. روما «محمد صلاح» - إنتر ميلان

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، وتحديدًا في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الكلاسيكو الذي سيجمع بين إنتر ميلان وروما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعيد روما في لقاء اليوم المحترف المصري محمد صلاح الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

ويسعى روما للفوز بالمباراة من أجل تأكيد صدارته والانفراد بها بعيدًا عن نابولي الذي يطارده. في المقابل يطمع الإنتر في الثلاث نقاط لاعتلاء الصدارة مجددًا وتعطيل روما.

ويدخل روما اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بينما يأتي الإنتر في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

لمشاهدة المباراة مباشرة اضغط هنا 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية