بث مباشر .. روما «محمد صلاح» - إنتر ميلان

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، وتحديدًا في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الكلاسيكو الذي سيجمع بين إنتر ميلان وروما ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعيد روما في لقاء اليوم المحترف المصري محمد صلاح الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

ويسعى روما للفوز بالمباراة من أجل تأكيد صدارته والانفراد بها بعيدًا عن نابولي الذي يطارده. في المقابل يطمع الإنتر في الثلاث نقاط لاعتلاء الصدارة مجددًا وتعطيل روما.

ويدخل روما اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بينما يأتي الإنتر في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

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