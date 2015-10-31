رسميا.. مصر المقاصة الفارس المصري الثاني في الكونفيدرالية

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ترخيص نادي مصر المقاصة ضمن الأندية المحترفة والتي يحق لها المشاركة في البطولات الإفريقية بعد استيفاء جميع أوراقه لينضم للأندية المصرية الخمسة التي استوفت أوراقها كأندية محترفه وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبتروجيت وإنبي.

وبناء على ذلك سيشارك الأهلي والزمالك في دوري رابطة الأبطال الإفريقي، وإنبي مع مصر المقاصة في كأس الكونفيدرالية.

وكانت لجنة التراخيص بالاتحاد قد استلمت كل أوراق نادي مصر المقاصة وقدمتها للكاف حيث كان آخر مهله يوم أمس 30 أكتوبر وقد أبلغ الكاف لجنة التراخيص باعتماد أوراق المقاصة ليصبح من حقه رسميا المشاركة في البطولات الإفريقية.