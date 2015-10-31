ننفرد بنشر أحكام الحبس في 20 قضية ضد «المستريح» الثالث بدمياط

في غضون شهرين فقط، سقط 3 نصابين بمدينة دمياط الجديدة، أطلق عليهم «مستريحين»، لاستيلائهم على أكثر من 80 مليون جنيه من أكثر من 120 مواطنا بداعى تشغيل أموالهم في الاستثمار العقارى وتجارة الأراضى بمدينة دمياط الجديدة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ع. ا»، المحبوس 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضايا المرفوعة ضده وتتهمه بالاستيلاء على 45 مليون جنيه من مواطنين بداعى تشغيل أموالهم، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن «ن. أ» المتهم بالاستيلاء على نحو 25 مليون جنيه من المواطنين.

وحصلت «فيتو» على أرقام قضايا بالحكم بالحبس 19 عاما و3 شهور في 20 قضية مقامة ضد مستريح ثالث ويدعى «ع. أ» سمسار عقارات وأراض بمدينة دمياط الجديدة.

وجاءت أحكام الحبس والبلاغات كالتالى:

>الحكم بالحبس 6 شهور غيابيا في القضية رقم 4216 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد الخولى بشيك قدره 500 ألف جنيه