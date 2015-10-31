ننفرد بنشر أحكام الحبس في 20 قضية ضد «المستريح» الثالث بدمياط

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «ع. ا»، المحبوس 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضايا المرفوعة ضده وتتهمه بالاستيلاء على 45 مليون جنيه من مواطنين بداعى تشغيل أموالهم، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن «ن. أ» المتهم بالاستيلاء على نحو 25 مليون جنيه من المواطنين.
وحصلت «فيتو» على أرقام قضايا بالحكم بالحبس 19 عاما و3 شهور في 20 قضية مقامة ضد مستريح ثالث ويدعى «ع. أ» سمسار عقارات وأراض بمدينة دمياط الجديدة.
وجاءت أحكام الحبس والبلاغات كالتالى:
>الحكم بالحبس 6 شهور غيابيا في القضية رقم 4216 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد الخولى بشيك قدره 500 ألف جنيه
الحكم بالحبس 6 شهور غيابيا في القضية رقم 4370 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من محمد أشرف بشيك قدره 80 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنتين غيابيا في القضية رقم 5872 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد عهدى بشيك قدره 200 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة و6 شهور غيابيا في القضيتين رقمي 4368 و4369 لسنة 2015 في الدعويين المقامتين من محمد عبد الرحمن بشيكين بقيمة 200 ألف جنيه
الحكم بالحبس 6 شهور في القضية رقم 4366 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد الرفاعى بشيك قدره 40 ألف جنيه
الحكم بالحبس غيابيا في القضية رقم 4367 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من محمد حوت بشيك قدره 150 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة غيابيا في القضية رقم 4146 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد الغيطانى بشيك قدره 50 ألف جنيه
الحكم بالحبس 6 شهور غيابيا في القضية رقم 1038 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من رمضان عبده بشيك قدره 150 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة حضوريا في القضية رقم 3207 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من على البدرى بشيك قدره 100 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة حضوريا في القضية رقم 896 لسنة 2015 والمقامة من على المبشر بشيك قدره 100 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة حضوريا في القضية رقم 366 لسنة 2015 والمقامة من ناجح إبراهيم بشيك قدره 30 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة حضوريا في القضية رقم 3822 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أسامة موسى بشيك قدره 30 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة حضوريا في القضية رقم 4711 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد الغيطانى بشيك قدره 50 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة غيابيا في القضية رقم 4901 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من على السيد بشيك قدره 100 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة غيابيا في القضية رقم 4762 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أسامة رزق بشيك قدره 150 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة غيابيا في القضية رقم 4757 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من جمال أبو عنانى بشيك قدره 100 ألف جنيه
الحكم بالحبس سنة حضوريا في القضية رقم 2698 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من شادى الخميسى بشيك قدره 150 ألف جنيه
والحكم بالحبس 6 شهور غيابيا في القضية رقم 5148 لسنة 2015 في الدعوى المقامة من أحمد الخميسى بشيك قدره 50 ألف جنيه.