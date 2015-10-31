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رونالدو يهدي قميصه لأسمن رجل في العالم

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رونالدو يهدي قميصه لأسمن رجل في العالم رونالدو يهدي قميصه لأسمن رجل في العالم

أرسل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، قميصا موقعا عليه، كهدية للمكسيكي أندريس مورينو، الذي يعد أسمن رجل في العالم، وتمنى له سرعة الشفاء.

وخضع مورينو (37 عاما) هذا الأسبوع لجراحة ناجحة بعد أن وصل وزنه إلى 444 كجم، في مدينة جوادالاخارا الواقعة بولاية خاليسكو غربي المكسيك.

وبجانب التوقعات الجيدة للعملية الجراحية، زادت سعادة مورينو بمعرفته بهدية هداف ريال مدريد.

وقال مورينو لوكالة (إفي)، إن مستشار العلاقات العامة لرونالدو ديفيد اسبيرو اتصل به من مدريد وأبلغه بالنبأ.

وأضاف "شكرا جزيلا للجميع ومنهم كريستيانو رونالدو للاهتمام بحالتي. تعتقد أحيانا إنهم في حياة أخرى بعيدا عن الناس وهذا ليس صحيحا. أشعر كما لو إنهم قدموا لي هدية كبيرة في عيد الميلاد قبل موعدها".

ويتوقع الأطباء أن يتراجع وزن مورينو إلى 80 كيلوجرام في غضون عام، ليتخلص من 355 كجم من السمنة.

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