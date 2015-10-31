«فيريرا» يختار 18 لاعبا لمواجهة الإنتاج غدا

أعلن البرتغالي فيريرا، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراته غدًا السبت أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 18 لاعبًا، وجاءت على النحو التالي :

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي، ومحمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمادة طلبة، وإسلام جمال، وشريف علاء، ومحمد عادل جمعة، وأحمد دويدار، وعمر جابر.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، وإبراهيم عبد الخالق، ومعروف يوسف، وطارق حامد، ومحمود كهربا، ومصطفى فتحي، ومحمد إبراهيم، وأيمن حفني.

خط الهجوم: أحمد حسن مكي، وباسم مرسي.

واستبعد الجهاز الفني للفريق كلاً من: محمد كوفي وعلي جبر ومحمود جنش وأحمد حمودي وأحمد توفيق وحازم إمام للإصابة.