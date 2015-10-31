هدى تبدأ نظام ريجيم مع الدكتور هاني أبو النجا في «هوم دايت»

بدأت المطربة الشعبية هدى، أولى جلسات إنقاص وزنها في عيادة «دايت هوم» مع الدكتور هاني أبو النجا، خبير السمنة والتغذية، بعدما لوحظ عليها مؤخرًا زيادة وزنها بشكل واضح.

وتسعى هدى بمساعدة «أبو النجا» للوصول إلى الوزن المناسب خلال أسرع وقت، لتطل على جمهورها بـ«ستايل» جديد، حيث وعد جمهورها بمفاجأة جديدة في شكلها.

يذكر أن الفنانة مها أحمد كانت قد نجت في إنقاص وزنها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بمساعدة الدكتور هاني أبو النجا في مركز «دايت هوم»، وعدد كبير من الفنانين توجهوا له لحل مشاكل السمنة وزيادة الوزن.