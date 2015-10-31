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أهالي منطقة الأعصر بدمياط يشكون انقطاع المياه

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أهالي منطقة الأعصر بدمياط يشكون انقطاع المياه أهالي منطقة الأعصر بدمياط يشكون انقطاع المياه
اشتكى أهالي حى الأعصر بمدينة دمياط من انقطاع مياه الشرب عن المنطقة منذ صباح أمس الجمعة.

وقال محمد عبد المنعم، أحد سكان المنطقة، إن مياه الشرب مقطوعة منذ الصباح وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المياه تنقطع بصفة مستمرة، وعلى الرغم من الشكاوى المستمرة إلا أن مسئولى شركة مياه الشرب عملوا ودن من طين وأخرى من عجين.

بينما استغاثت هالة الشربينى، أحد الأهالى، بالدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بسبب انقطاع المياه عن سكان برج الشرق للتأمين بالأعصر الأولى وناشدته بالنظر بعين الحرمة للأهالي الذين يعيشون بدون مياه، كما أن المياه تنقطع بصفة مستمرة منذ أسبوعين وحتى الآن.

كما اشتكى الأهالي من صعوبة السير بشوارع المنطقة بسبب امتلائها بمياه الأمطار منذ ثلاثة أيام وحتى الآن، وهو ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

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