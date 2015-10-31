إنجاز معدلات محو الأمية بدمياط بنسبة 344% خلال عام واحد

أظهرت التقارير السنوية للهيئة العامة لتعليم الكبار زيادة كبيرة في معدل إنجازات المشروع القومي لمحو الأمية بمحافظة دمياط، حيث بلغ عدد من تم محو أميتهم منذ عام 1958 فردا خلال عام 2013 -2014 6738 فردا خلال عام 2014 – 2015 أي بنسبة 344% خلال عام واحد.

وتقدمت الهيئة بالشكر للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على جهوده المبذولة للارتقاء بتنمية المواطن الدمياطي والاهتمام بمحو أميته وتعليمه.

وعبرت الهيئة عن شكرها وامتنانها لمنظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة ولكل من ساهم في جهود محو الأمية في إطار المحافظة، ودعت إلى استمرار التعاون لدعم المشروع ووضع آليات عمل جديدة لتنفيذ الخطة المطروحة سنويا للوصول إلى محافظة خالية من الأمية.