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بالفيديو.. أمطار غزيرة تسقط على مدن دمياط

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بالفيديو.. أمطار غزيرة تسقط على مدن دمياط بالفيديو.. أمطار غزيرة تسقط على مدن دمياط
شهدت مدن عزبة البرج ورأس البر ودمياط ودمياط الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة ما تسبب في انتشار البرك والمستنقعات وانسداد مواسير بالوعات الصرف الصحي نتيجة الأمطار الغزيرة، ما تسبب في غمر شوارع التحرير ومنطقة ميدان سرور والشرباصى والتجارى بمياه الأمطار مما أعاق حركة السير فضلًا عن امتداد مياه الأمطار إلى داخل المحال التجارية وبعض المنازل الواقعة في الدور الأرضى.

وفي مدينة دمياط، غرقت الشوارع العمومية والفرعية بمياه الأمطار، بينها شارع الشرباصى والتجارى وهو ما دفع أصحاب المحال التجارية إلى استخدام «المساحات والجرادل» لرفع المياه بالتعاون مع عدد من الشباب والأهالي، ودفعت شركة مياه الشرب والوحدة المحلية بمدينة دمياط بسيارات النافورى وشفط المياه لفتح الطرق.

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