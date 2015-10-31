بالصور.. محافظ دمياط ومدير الأمن يتابعان شفط مياه الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها دمياط في غرق الشوارع والمحال التجارية والورش الصناعية.

وفى قرية السيالة بدمياط تسببت الأمطار في تحول الشوارع لبرك ومستنقعات ارتفع منسوب المياه ما تسبب في امتلاء المحال والورش بمياه الأمطار واضطر أصحابها لنزحها بواسطة الجرادل.

>وقال محمد حفيلة من السيالة، إن محله ومنزله غرقا بالمياه وقام بنزحه بواسطة الجردل وعندما فشل في رفع المياه بسبب غزارة الأمطار جلس على كرسى وسط محله الممتلئ بالمياه.

>وفى سياق متصل رفعت محافظة دمياط حالة الطوارئ القصوى وتواجد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، واللواء فيصل دويدار، مدير الأمن، وقيادات المحافظة بالشارع لحث العمال أثناء عملهم بشفط المياه بواسطة سيارات النافورى والكسح.

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