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إنشاء مدرسة رياضية عسكرية بدمياط الجديدة

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إنشاء مدرسة رياضية عسكرية بدمياط الجديدة إنشاء مدرسة رياضية عسكرية بدمياط الجديدة
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على إنشاء مدرسة رياضية عسكرية بمدينة دمياط الجديدة على أن يتم تحديد قطعة أرض مناسبة لتخصيصها بمعرفة جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بعدما تقدم الدكتور محمد هيكل، عضو مجلس الأمناء، بمذكرة لإنشاء مدرسة ثانوية عسكرية بالمدينة.

وفى سياق متصل وافق مجلس الأمناء على طلب غادة بيضون، مدير إدارة دمياط الجديدة التعليمية، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى لإدارة دمياط الجديدة وترك المبنى الحالي لمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية على أن يتم نقل المركز الاستكشافي للعلوم للمبنى الجديد للإدارة التعليمية وترك مبنى المركز الاستكشافى للعلوم لمدرسة الزيات الابتدائية.

وطالب المحاسب أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء من الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تقديم مذكرة رسمية بذلك.

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