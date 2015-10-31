انتظام العمل بميناء دمياط رغم غزارة الأمطار

أكد ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامي لميناء دمياط، أن العمل منتظم بالميناء ويوجد 20 سفينة على الأرصفة بينها سفينتا حاويات كما توجد 20 سفينة بالانتظار.

وأوضح الشيطى أن سرعة الرياح ومنسوب ارتفاع المياه في الحدود المسموح بها لعمليات الإبحار ولا توجد أي خطورة على أعمال الشحن والتفريغ.

وفى سياق متصل غمرت مياه الأمطار مختلف الطرق والميادين الرئيسية بالميناء بسبب هطول الأمطار الغزيرة طوال الليل وحتى صباح اليوم الخميس، وذلك على الرغم من إعلان هيئة إدارة الميناء عن استعداداتها لموسم الأمطار بشراء سيارة نافورى حديثة لتسليك وشفط المياه.

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