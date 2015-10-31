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بالفيديو والصور.. قوات الدفاع المدني بدمياط تواصل تصريف مياه الأمطار

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بالفيديو والصور.. قوات الدفاع المدني بدمياط تواصل تصريف مياه الأمطار بالفيديو والصور.. قوات الدفاع المدني بدمياط تواصل تصريف مياه الأمطار
تواصل قوات الدفاع المدنى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات الوحدات المحلية تصريف مياه الأمطار التي هطلت على مدن المحافظة طوال ليلة أمس الأربعاء، وتسببت في غمر الشوارع بالمياه وحصار العديد من المؤسسات المهمة والشركات التجارية.

وأصدر الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قرارًا إلى جميع الإدارات التعليمية بإنشاء غرفة عمليات طارئة لمواجهة الطقس السيئ في جميع المدارس وما يستجد من أحداث والعمل على حل جميع المشكلات وإبلاغ غرفة عمليات المديرية أولًا بأول لتلافي السلبيات وعلاجها.

يذكر أن نسبة حضور التلاميذ والطلاب بالمدارس لم تتجاوز 50% بسبب سوء حالة الطقس وتواصل هطول الامطار طوال ليلة أمس وحتى صباح اليوم الخميس.

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