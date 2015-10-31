قانون الخدمة المدنية يتسبب في عجز بعدد موظفى مرور دمياط

أكد الرائد عماد عيسى رئيس قسم مرور دمياط الجديدة، أن هناك حاجة ماسة لتوفير 9 موظفين للعمل بقسم المرور، موضحًا أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 أدى لإلغاء ندب عدد من موظفى القسم حيث إنهم منتدبون من جهات أخرى.

وأوضح عيسى أن زيادة أعداد المترددين على القسم ونقص الموظفين أدى لزيادة عبء العمل على الموظفين الموجودين ما تسبب في عدم إمكانية تقديم خدمة متميزة للجمهور، مؤكدًا أن القسم يحتاج إلى 9 موظفين على الأقل من أجل تقديم خدمة مرضية للجمهور.

من جانبه أكد أحمد فايد مدير عام التضامن الاجتماعى، إمكانية توفير 9 موظفات للعمل من مؤديات الخدمة العامة مقابل 4 جنيهات شهريًا، وهو العرض الذي وافق عليه العقيد عادل جلال مدير إدارة مرور دمياط.

وأوضح مدير إدارة مرور دمياط، إمكانية صرف مكافأة شهرية للموظفين الذين سيتم اختيارهم لتأدية الخدمة العامة بقسم مرور دمياط الجديدة، لافتا إلى أن أقسام المرور الأخرى بحاجة إلى 40 موظفًا بقسم مرور فارسكور والزرقا.