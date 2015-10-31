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خصم يوم لـ11 موظفا بإدارة فارسكور التعليمية لتغيبهم

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خصم يوم لـ11 موظفا بإدارة فارسكور التعليمية لتغيبهم خصم يوم لـ11 موظفا بإدارة فارسكور التعليمية لتغيبهم
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مجازاة 11موظفا بالإدارة التعليمية بفارسكور باحتساب يوم 13 أكتوبر بدون أجر مع الإنذار لكل منهم لعدم حضورهم التوقيع في مواعيد العمل الرسمية وتم التشطيب عليهم بدفاتر الحضور والانصراف مما يعد مخالفة إدارية تستوجب مساءلتهم ومجازاتهم تأديبيًا.

وكان محافظ دمياط وجه لجنة من التنظيم والإدارة لمتابعة التزام الموظفين بالإدارة التعليمية بفارسكور، وذلك ضمن متابعاته المستمرة وحرصه الدائم على تفقد سير العمل بكافة الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة دمياط.

وتوجهت اللجنة إلى الإدارة التعليمية بفارسكور وبرفع سجلات الحضور والانصراف في الساعة الثامنة والنصف صباحا تبين أن 11 من الموظفين لم يوقعوا في الدفاتر حتى وقت العمل الرسمى، وبالعرض على المحافظ قرر مجازاتهم مع عدم قبول أية إجازات عارضة أو اعتيادى عن هذا اليوم مع مجازاتهم بالإنذار، كما شدد المحافظ على تحمل مدير الإدارة التعليمية مسئولية انتظام العمل.

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