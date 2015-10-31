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والد طفل مصاب بالسرطان يستغيث بالسيسي لعلاج ابنه بمستشفى 57357

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والد طفل مصاب بالسرطان يستغيث بالسيسي لعلاج ابنه بمستشفى 57357 والد طفل مصاب بالسرطان يستغيث بالسيسي لعلاج ابنه بمستشفى 57357
ناشد حسين طاهر "موظف" وأحد أهالي مدينة دمياط، الرئيس عبد الفتاح ، التدخل لعلاج نجله "أحمد" الذي يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، بمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وأكد "طاهر"، أن طفله يعانى من ورم سرطانى بالحوض ومنتشر بالجسم، ويحتاج لعلاج إشعاعى ثلاثى الأبعاد وغير متوافر بمركز الأورام - جامعة المنصورة.

وقالت والدته مروة عزت سعد إنها قامت بتوقيع الكشف الطبى على طفلها بمركز الأورام بجامعة المنصورة، وتم سداد الرسوم المقررة بالقسيمة رقم 0911220، وقالت إنها حصلت على تقرير طبى من جامعة المنصورة بحالته وعدم وجود إمكانات لعلاجه.

وناشدت والدة الطفل الرئيس السيسي قائلة، «طرقت كل الأبواب ولم يتبق سوى تدخلك وخاصة أننا ذهبنا لمستشفى الأورام 57357 وقالوا لى تعالى كمان 4 شهور، كيف ينتظر طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام لمدة 4 شهور لكى يتلقى علاجه، مش قادرة اتحمل بكاءه وتألمه من شدة المرض وليس بيدى أي شيء لكي أفعله له».

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