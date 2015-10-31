تغيير اسم فيلم أمير كرارة من «الحبار» إلى «كمبوديا»

تسببت أحداث فيلم «الحبار» للفنان أمير كرارة في تغيير اسم الفيلم ليصبح «كمبوديا»، حيث تدور أحداث الفيلم حول مافيا التهريب غير المشروعة بين العديد من الدول في جو من المغامرات والأكشن، ومن بين هذه الدول «كمبوديا».

ويختار كرارة حاليا الفنانين الذين سيشاركونه العمل.

الفيلم من تأليف السيناريست هشام هلال، ويعيد كرارة للسينما بعد غياب 6 سنوات، حيث كانت آخر أعماله السينمائية »ليالي الحب» عام 2009، وشاركته البطولة راندا البحيري، علا رامي، ماهر ماهر، كريم الحسينى، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج وائل فهمى عبد الحميد.

شارك كرارة في رمضان الماضي بمسلسل «حواري بوخارست»، وهو آخر تعاون بين كرارة وهلال، وحقق نجاحا كبيرا.