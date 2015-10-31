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نجوم الفن والسينما تحت سفح الأهرامات من أجل «ياني»

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نجوم الفن والسينما تحت سفح الأهرامات من أجل «ياني» نجوم الفن والسينما تحت سفح الأهرامات من أجل «ياني»

يحي اليوم الموسيقار العالمى «يانى» العاشرة مساءً، حفله بمسرح الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات، ضمن جولته بالمنطقة، والتي تشمل حفلا آخر غدا السبت، فيما يحيي حفلا بالإمارات، يوم 6 نوفمبر المقبل.

ومن المفترض أن يقدم عددًا من موسيقاه الشهيرة إلى جانب تقديم مقطوعة موسيقية خاصة بمصر، وهو الحفل الذي يحضره النجوم والنجمات المصريون، هاني شاكر وأحمد حلمى وأحمد السقا وهاني سلامة، ويسرا وليلى علوي ومنى زكي.

 وكان الموسيقار العالمي يانى، قام بعمل جولة سياحية لمعالم ، حيث زار المتحف الكبير بصحبة وزير الآثار ممدوح الدماطى والأهرامات واختتم جولته السياحية بزيارة لشارع المعز ومسجد السلطان الضاهر برقوق.

وقال ياني في مؤتمره الصحفي الذي عقد في فندق «الماريوت» بالزمالك يوم الثلاثاء الماضي، أن الصحفيين غير متاح لهم التواجد في حفل الصوت والضوء المقام اليوم.

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