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مفاجآت في المرحلة الثانية من «the Voice».. المواجهة (صور)

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مفاجآت في المرحلة الثانية من «the Voice».. المواجهة (صور) مفاجآت في المرحلة الثانية من «the Voice».. المواجهة (صور)

تنطلق مساء غد السبت، أولى حلقات المرحلة الثانية من برنامج المسابقات العالمي «the Voice»، والمعروفة بـ«المواجهة» (The Battles) على «MBC »، بعد انتهاء مرحلة «الصوت وبس»، في الحلقات الماضية، واختيار أعضاء لجنة التحكيم للمتسابقين في فرقهم.

 ومن المنتظر أن تكون المنافسات أكثر صعوبة، وعلى أشدّها بين الفرق الأربعة التي يتولى الإشراف عليها النجوم كاظم الساهر، عبد الوهّاب، صابر الرباعي، وعاصي الحلاني، ويتنافس في هذه المرحلة 47 مشتركاً من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم،11 موهبة في «فريق كاظم»، 12 موهبة في «فريق شيرين»،  12 موهبة في «فريق صابر»، 12 موهبة في «فريق عاصي».

وفي هذه المرحلة تشتعل المنافسة، فيضطر المدربون أن يتخلوا عن بعض المواهب، ليصبح عدد المشتركين بعد انتهاء هذه المرحلة 6 فقط في كل فريق، يتأهلون لحلقات العروض المباشرة.

كما يكون لكل مدرب الحق في ضم مشترك واحد من فرق المدربين الآخرين، ليشكل الفريق الذي ينتقل إلى المرحلة التالية.

تبدأ التحديات مع ست مواجهات في أولى حلقات «المواجهة»، منها اثنين لـ«فريق كاظم»، واثنين لـ«فريق عاصي»، وواحد لـ«فريق شيرين»، وواحد أيضاً لـ«فريق صابر».

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