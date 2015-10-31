مصطفى شعبان من «مولانا العاشق» لـ«أبو البنات»

يستعد الفنان مصطفى شعبان، في جلسات عمل مكثفة لمسلسله الجديد «أبو البنات» والذي يخوض من خلاله شعبان منافسة دراما رمضان المقبل، ويعكف حاليا للوقوف على تفاصيل المسلسل مع السيناريست أحمد عبد الفتاح.

ويواصل حاليا السيناريست، كتابة الـ10 حلقات الأولى من المسلسل، خاصة بعد انتهائه من كتابة كل تفاصيل القصة التي تدور حولها أحداث العمل، بينما يجرى المنتج تامر مرسى عملية ترشيح مخرج للعمل، ليقوم بدوره بترشيح الفنانين المشاركين.

ويعد هذا المسلسل هو الخامس الذي يجمع عبد الفتاح، بشعبان، حيث كتب له عدة مسلسلات نافس بها خلال المواسم الرمضانية الماضية هي «الزوجة الرابعة» و«مزاج الخير» و«دكتور أمراض نسا» وآخرهم «مولانا العاشق».

يذكر أن مسلسل مصطفى شعبان الأخير «مولانا العاشق»، شارك في بطولته كل من الراقصة دينا ومحمد لطفى وخالد سرحان، وميساء مغربى، وسارة سلامة، وأخرجه عثمان أبو لبن.