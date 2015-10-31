هند صبري تستعد لـ«زهرة حلب» في تونس

تقوم حاليا الفنانة هند صبري، بتصوير دورها في فيلم «زهرة حلب» وسوف يتم تصوير الفيلم في تونس ولبنان، ويشارك فيه عدد من نجوم البلدين، منهم هشام رستم وفاطمة ناصر من تونس، مع باسم لطفي، محمد آل رشي وجهاد زغبي من سوريا والمخرج التونسي رضا الباهي .

> وفي الفيلم تؤدي هند صبري دور امرأة تونسية تخوض رحلة شاقة على خلفية الوضع السوري المأساوي الحالي.

العمل هو أول إنتاجات .Salam PROD التي أعلنت هند عن تأسيسها خلال الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي.

ومن المخطط أن تنهي هند تصوير مشاهدها في الفيلم خلال ٦ أسابيع.

وتأتي مشاركة هند صبري في العمل ضمن خطط النجمة التونسية للمشاركة بمشروعات سينمائية عربية خلال الأشهر المقبلة، فقد انتهت من تصوير دورها في الفيلم الأردني الألماني «الببغا»"، إضافة لاستعدادها للقيام بمشاريع أخرى سيعلن عنها لاحقا.

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