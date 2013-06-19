محمد علي خير وعبلة الكحلاوي وعزب شو على "المحور" في رمضان

علي خير يستضيف النجوم في "جر شكل".. ومحمود عزب يقلد المشاهير في "الوش التاني".. وعبلة الكحلاوي تقدم "بنت مداح النبي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

بجانب العديد من المسلسلات التي تستعد شبكة قنوات "المحور" لعرضها في شهر رمضان المقبل، تستعد إدارة الشبكة لإطلاق مجموعة من البرامج الرمضانية المتميزة من بينها برنامج "جر شكل" للصحفي والإعلامي محمد علي خير، الذي يستضيف يوميا نجوم الفن والمجتمع والسياسة والذي تألق مؤخرا عبر "راديو مصر" ببرنامج "مصر في ساعة" وانتقل قبل أسابيع لمحطة "راديو تسعين تسعين".

كما تقدم قناة المحور برنامج "الوش التاني" للفنان محمود عزب، الذي يواصل من خلاله تقليده الكوميدي للشخصيات الشهيرة على الساحة.

فيما تقدم الداعية عبلة الكحلاوي برنامج هو الأول من نوعه على الفضائيات العربية، وهو برنامج "بنت مدّاح النبي" الذي يتناول علاقتها بوالدها المنشد الراحل محمد الكحلاوي، ومن خلال هذا الباب تفتح ملف الإنشاد الديني في مصر.

وتعلن "المحور" قريبا عن الكثير من مفاجآتها لجمهور رمضان بعدما أعلنت مؤخرا عن إطلاق قناتي "المحور2" و"المحور دراما".