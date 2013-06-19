أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

محمد علي خير وعبلة الكحلاوي وعزب شو على "المحور" في رمضان

Google+ Print
محمد علي خير وعبلة الكحلاوي وعزب شو على "المحور" في رمضان محمد علي خير وعبلة الكحلاوي وعزب شو على "المحور" في رمضان
علي خير يستضيف النجوم في "جر شكل".. ومحمود عزب يقلد المشاهير في "الوش التاني".. وعبلة الكحلاوي تقدم "بنت مداح النبي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

بجانب العديد من المسلسلات التي تستعد قنوات "المحور" لعرضها في شهر رمضان المقبل، تستعد إدارة الشبكة لإطلاق مجموعة من البرامج الرمضانية المتميزة من بينها برنامج "جر شكل" للصحفي والإعلامي محمد علي خير، الذي يستضيف يوميا نجوم الفن والمجتمع والسياسة والذي تألق مؤخرا عبر "راديو " ببرنامج "مصر في ساعة" وانتقل قبل أسابيع لمحطة "راديو تسعين تسعين".

كما تقدم قناة المحور برنامج "الوش التاني" للفنان محمود عزب، الذي يواصل من خلاله تقليده الكوميدي للشخصيات الشهيرة على الساحة.

فيما تقدم الداعية عبلة الكحلاوي برنامج هو الأول من نوعه على الفضائيات العربية، وهو برنامج "بنت مدّاح النبي" الذي يتناول علاقتها بوالدها المنشد الراحل محمد الكحلاوي، ومن خلال هذا الباب تفتح ملف الإنشاد الديني في مصر.

وتعلن "المحور" قريبا عن الكثير من مفاجآتها لجمهور رمضان بعدما أعلنت مؤخرا عن إطلاق قناتي "المحور2" و"المحور دراما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر