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بالصور.. شاهد كيف صور الشعب الروسى إنقاذ بوتين للأسد

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تؤيد نسبة كبيرة من الشعب الروسى الضربات العسكرية الروسية لتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا، ودعم الروسية للرئيس السورى بشار الأسد.

وقام بعض النشطاء الروس على مواقع التواصل الإجتماعى بنشر عدد من الصور للرئيس الروسى فلاديمير بوتين وحكومته وهم ينقذوا الرئيس بشار الأسد فى مواجهة الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعدد من المعارضين للأسد.

وجاء التشبيه على أساس الفيلم السوفياتى الشهير "شمس الصحراء البيضاء"، الذى يعد من أشهر أفلام الحقبة السوفياتية والذى قام الممثل الروسى أناتولى كوزنيتسوف الشهير بدور الجندى فى الجيش السوفياتى الأحمر فى الفيلم وقام الروس بتشبيه الرئيس بوتين به.

وأنتج الفيلم الروسى فى 1970، وأصدر النشطاء الروس الجزء الجديد من الفيلم عام 2016.

بوتين ينقذ الأسد -اليوم السابع -10 -2015
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شويجو بعد إنقاذ بشار الأسد

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