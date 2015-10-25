بالصور.. المنطقة الشمالية تفتح نفق المندرة أمام حركة المرور بالإسكندرية

نجحت قوات المنطقة الشمالية العسكرية فى فتح نفق المندرة أمام حركة السيارات والمرور للمساهمة فى تخفيف الزحام الذى نتج عن الأمطار الشديدة التى سقطت على محافظة الإسكندرية صباح اليوم الأحد.

وتتعاون المنطقة الشمالية العسكرية مع رجال القوات البحرية وعناصر من قوات الدفاع الشعبى والمدنى لكسح المياه من المناطق المنكوبة، وفتح الطرق والسيطرة على التحركات فى العديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، وفقا لأعلى درجات الاستعداد، بتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة.

كانت المنطقة الشمالية العسكرية قد دفعت بنحو 23 مينى باص فى عدد من المناطق بالإسكندرية وأبو قير من أجل نقل طلبة المدارس والمواطنين إلى منازلهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتواصل جهودها لتوفير الرعاية اللازمة للمضارين من الحادث.

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