العثور على طفل قرب المسجد مصحوب برسالة أثارت ضجة و استعطاف الجميع

تداول نشطاء اجتماعيون من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و تويتر صورة لرضيع ليبي مع رسالة مجهولة كان مصحوبا بهـا …

نقلا عن شاهد عيان فقد أفاد بأنه ثم العثور على الطفل بالعاصمة الليبية طرابلس و هو على قيد الحياة ملقى قرب أحد المساجد وسط العاصمة .

تعرف على تفاصيل ما كتب بالورقـة بشكل كامل حسب بعض الجهات الاعلامية و الامنية بالعاصمة الليبية ، حيث أفاد مراسل بوكالة اعلامية ليبية بأن الرسالة كان مكتوب فيها ” الطفل من مواليـد يوم الجمعـة 16/10/2015 …. ، مند ولادته لم يتلقى اي طعام او اي شيئ … لا يستحق البقاء معي ، اعتنوا به ، الله الموفق ”

تناول نشطاء حقوقيون الموضوع على نطاق واسع من خلال هاش تاج ” #لقيط_ليبي ” حيث قال ناشط حقوقي ” من الواضح أنه من الرسالة ، والدته كانت حريصة على صحته ، فقد تكلمت عن المأكل و المشرب … ”

و قال اخر ” رغم الفعلة الشنيعة ، لكن لا يجب الحكم من دون معرفة الحقيقة ، رسالة مؤثرة ”

جدير بالذكر أنه قد تقدم لتنبيه عشرات الليبيين الميسورين الحال شريطة أن يرجع لوالدته حالة العودة له في أي وقت..

شبكةعيونالإخبارية

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