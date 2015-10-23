شاهد بالفيديو أقوى رد فعل مؤثر لطفله تسمع صوت والدتها المتوفاه لأول مره

نعرض على حضراتكم اليوم فيديو شاهده الملايين عبر موقع التواصل الأجتماعى يوتيوب وقد تأثر به كل من شاهده ونال نسبه مشاهده علايه جدا نظرا لما ظهر به , فسبحان الله تبقى الأم وشعورنا نحوها كما هو سواء كانت على قيد الحياه أو لم نرها من قبل فمجرد صوتها الذى كان يسمعه الجنين وهو فى بطن والدته خلال أشهر الحمل يكون ذكرى عالقه بالدماغ لاتزول أبدا يعتاد الطفل على سماعها بعد ذلك ولكن حتى إذا فقد أمه فبمجرد أن يسمع الصوت الخاص بها على أى شىء سيئتيه نفس أحساس الحنين ويتذكرها على الفور كما سنشاهد فى هذا الفيديو .

تلك الطفله الصغيره التى تظهر بالفيديو والتى نراها فى الصوره لاتتذكر والدتها كثيرا فقد توفيت والدتها من أكثر من عام والطفله كان عندها بضعت أشهر ولكن أحساسها بوالدتها لم يزل أبدا فقامت قريبه لها بتشغيل أغنيه قامت والدتها بغنائها فى حفل زفافها وفوجئت برد فعل الطفله من أول ثانيه تسمع فيه الصوت وتدرك أنه صوت والدتها ربما أثرت بها الأغنيه أو أثر بها الصوت ولكن تلك الطفله البريئه أظهرت أرق رد فعل من الممكن أن يتخيله أحد وأقصى تأثر قد يصل اليه طفل كما سنرى فى الفيديو .

شبكةعيونالإخبارية

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