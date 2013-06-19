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توقف حركة قطارات الصعيد في المنيا بعد عبث شخصين في "بلف هواء" بعربة قطار

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توقف حركة قطارات الصعيد في المنيا بعد عبث شخصين في "بلف هواء" بعربة قطار توقف حركة قطارات الصعيد في المنيا بعد عبث شخصين في "بلف هواء" بعربة قطار

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي منذ 7 دقائق

توقفت حركة قطارات الصعيد أمام محطة مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لمدة نصف ساعة، إثر قيام عامل وطالب بإجبار قطار مميز علي التوقف بشد بلف الهواء بالعربة الأخيره أثناء سير القطار للنزول منه، وتمكن الأهالي من ضبطهما وتسليمهما لقسم الشرطة.

تلقى اللواء أحمد سليمان مدير أمن المنيا إخطارا من العميد سامي سنوسي مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد تلقيه بلاغا من رمضان حسين أحمد حسين 45 سنه ناظر محطة سكة حديد المركز، ومقيم بقرية نزلة ثابت، بتوقف القطار رقم 188 مميز محافظات القادم من القاهرة والمتجه لمحافظة أسوان بالمحطة، نتيجة قيام كل من محمد ربيع علي 20 سنه عامل، وليد محمود لملوم 17 سنة طالب، ومقيمان بقرية أبشاق التابعه لمركز بني مزار، بجذب بلف الهواء بالعربة الأخيرة، ما أدى لتعطله لمدة نصف ساعة، وتم ضبطهما بمساعدة الأهالي، وحرر عن ذلك محضر برقم 2184 لسنة 2013 إداري مركز شرطة مطاي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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