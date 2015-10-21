حادثة هزت إسرائيل : جندى إسرائيلى يرفع الأذان وسط زملاءه ، ما سر هذا الجندى ؟ ولماذا فعل ذلك ؟ وأغرب تصرف للقيادات الإسرائيلية معه

يمر علينا التاريخ بأحداثه ورواياته التى يسجلها عبر أجيال وعقول تحمل حقائق تلك الأحداث والتى تتوارثها الأجيال وتظل ذكراها فى عقول أجيال وأجيال بعدها.

فروايتنا التى نسردها عليكم اليوم قد تثير دهشة الكثير منا ولكنها قد حدثت بالفعل على مرئى ومسمع من الجنود الإسرائيليين ، فقد حدث ذلك عندما كانت تمر إحدى السيارات من إحدى نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية حيث سمع ركاب السيارة التى كانت بها صحفيين أردنيين صوت رجل يرفع الأذان قرب نقطة التفتيش.

وعندما إقتربوا وجدو أحد الجنود وهو مسلم من أصل اثيوبى وملتحى إعتاد الدخول إلى الغرفة الزجاجية التى يقوم من داخلها الجنود من مراقبة السيارات المارة ويرفع الأذان فى الميكروفون ، وكان هذ الموقف يثير دهشة جميع المواطنين المارين وبعض الجنود الموجودين.

يذكر أن حدثت أحداث مشابهة لتلك الواقعة منذ فترة ليست بالكبيرة حيث إعتاد أحد الجنود الإسرائيليين على الغناء بصوت مرتفع وسط الجنود فى نفس المنطقة حتى أصبح هذا الجندى معروفا لدى الكثيرين وقد ذكرته إحدى الصحف الإسرائيلية.

شبكةعيونالإخبارية

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