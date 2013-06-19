دراسة: حظر بيع مشروبات الصودا يؤثر إيجابيا على البدناء أكثر من الفقراء

أكدت دراسة طبية على أن تطبيق حظر بيع مشروبات الصودا سيفيد ويؤثر إيجابيا بشكل كبير على البدناء ومفرطى البدانة أكثر من الفقراء.

فقد حدد الباحثون أن ما يقرب من 7,5% من إجمالى الأمريكيين ستتأثر إيجابا عاداتهم الغذائية فى حال تطبيق الحظر على بيع الصودا وهو ما يسهم فى تنظيم وتقليل معدلات تناول السكريات بينهم بصورة كبيرة ليقتصر بيع العبوات زنة 16 أوقية فقط.

وكان المعارضون للحظر قد أوضحوا فى وقت سابق، أن الفقراء هم الأكثر عرضة للإفراط فى تناول هذه المشروبات المحلاة المرتفعة فى معدل السكر ليصبحوا من أهم القطاعات المستهدفة لهذا الحظر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يشدد فيه الكثير من خبراء الصحة على أهمية تطبيق هذا الحظر كأحد الخطوات المهمة لمكافحة البدانة التى باتت تشكل كبوس يفتك بالكثيرين.

وتشير البيانات إلى أن هناك أكثر من 180 ألف حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم بسبب مشكلات وأمراض لها علاقة بالإفراط فى استهلاك المشروبات الغازية والصودا المحلاة بالإضافة إلى أكثر من 133 ألف حالة وفاة مريض سكر ونحو 44 ألف حالة وفاة مريض قلب ونحو 6 آلاف حالة وفاة بالسرطان.

كما كشف الباحثون أن نحو 60,5% من الأمريكيين يتناولون مشروبات غازية وصودا محلاة يوميا باستثناء نحو 7,5% يعمدون على تناول مشروبات صحية قليلة السكر.