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رئيس الوزراء الليبى يتفقد حدود بلاده مع مصر ويزور واحة "الجغبوب"

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رئيس الوزراء الليبى يتفقد حدود بلاده مع مصر ويزور واحة "الجغبوب" رئيس الوزراء الليبى يتفقد حدود بلاده مع مصر ويزور واحة "الجغبوب"
تفقد رئيس الليبية الموقتة، عبدالله الثنى، اليوم الأحد، واحة الجغبوب والحدود مع ، فى إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة لكل مدن ومناطق ليبيا، وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى هذه المناطق.

وذكرت الحكومة الليبية، فى بيان صحفى، مساء الأحد، أن "الثنى" وقف خلال جولته على الأوضاع فى المنطقة والاختناقات التي تواجه الأجهزة الخدمية فيه، خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التى عقدها مع رئيس وأعضاء الفرع البلدى الجغبوب والقائمين على المؤسسات الخدمية، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الأجهزة الخدمية.

وناقش رئيس الحكومة الموقتة مع المسئولين المحليين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن من قبل هذه المؤسسات، وسبل تحسينها وحلحلة الصعاب التى تحول دون تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وأدى زيارة ميدانية إلى محطة الكهرباء ومحطة تنقية المياه والمستشفى القروى ومكتب الخدمات التعليمية بالجغبوب لمعرفة مستوى عمل هذه الأجهزة عن قرب.

كما اجتمع الثنى مع أعيان وحكماء ومشايخ الواحة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التى تهم المنطقة بصفة خاصة وليبيا بصفة عامة، وتفقد بعدها الحدود الليبية مع مصر المقابلة لواحة سيوة المصرية، للوقوف على مدى إمكانية إنشاء طريق معبد يربط واحة الجغبوب بواحة سيوة لتسهيل تنقل مواطنى البلدين وتنشيط حركة التبادل التجارى، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصرى لدعم أواصر الإخوة والجوار بين المناطق الحدودية بين البلدين.

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مصر 365

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