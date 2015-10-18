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حفل توزيع جوائز مسابقة اليوم السابع الرمضانية الأربعاء المقبل بمقر الجريدة

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حفل توزيع جوائز مسابقة اليوم السابع الرمضانية الأربعاء المقبل بمقر الجريدة حفل توزيع جوائز مسابقة اليوم السابع الرمضانية الأربعاء المقبل بمقر الجريدة
تنظم جريدة "اليوم السابع" حفلاً يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 أكتوبر الجارى، بمقر الجريدة، لتوزيع جوائز المسابقة التى أجرتها الجريدة، خلال شهر رمضان الكريم.

وكانت جريدة "اليوم السابع" أجرت مسابقة طوال شهر رمضان الكريم تضمنت 30 سؤالاً، خصصتها الجريدة لأهم الشخصيات السياسية والتاريخية التى أثرت فى بناء العقل العربى والمصرى، ونُشرت من خلال كوبون فى العدد المطبوع على مدار أيام الشهر المعظم .

وجاءت نتيجة السحب الذى أجرى بحضور محمد رأفت مدير إدارة المسابقات بوزارة التضامن الاجتماعى، وعادل سعيد مندوب مجموعة شركة القصراوى جروب، وقيادات الجريدة فازت بالمركز الأول "أم كلثوم عبد الرحمن حسين على من محافظة بنى سويف ببا شارع عبد الحميد عكاشة والجائزة سيارة"، والمركز الثانى "ماجد محمد آدم من المحلة الكبرى بـ4 شارع شكرى القوتلى، والجائزة سيارة".

وفاز ثمانية متسابقين بأجهزة "آى باد" وهم: عمرو فتحى شوقى حافظ من ميت غمر بمحافظة الدقهلية 85 ش المدينة المنورة عزبة شعبان، وأحمد حسين حمدى من محافظة الفيوم بمركز طامية المقاتلة، وعبد المعز رزق السيد مصباح بالمحلة الكبرى، وفاطمة طه أحمد حمد من الشرقية مركز منيا القمح بكفر الغنيمى، وأحمد إبراهيم الزنقلى من القاهرة بـ24 شارع محمد حسان عين شمس الغربية القاهرة، والسيد هريدى عبد الحافظ من سوهاج مركز طما المواطين، وسلمى عبد العزيز الحسن دياب من الجديدة بـ20 شارع العقبة متفرع من هارون الرشيد، ومحمود حماد سالم محمد من محافظة العريش مركز بئر العبد قرية نجلية شمال سيناء.

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مصر 365

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