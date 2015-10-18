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ولى ولى العهد السعودى يبحث مع المبعوث الأممى الأوضاع باليمن

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ولى ولى العهد السعودى يبحث مع المبعوث الأممى الأوضاع باليمن ولى ولى العهد السعودى يبحث مع المبعوث الأممى الأوضاع باليمن
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالرياض مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تطورات الأوضاع فى الساحة اليمنية.

كما تم خلال اللقاء الذى عقد اليوم الأحد، بحث الجهود المبذولة تجاه هذه الأوضاع ، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن.

من جانبه .. بحث وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير مع ولد الشيخ آخر تطورات الأوضاع فى اليمن ومستجداتها وفى إطار الجهود السياسية الرامية لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2216.
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