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الخارجية الجزائرية: تفتيش السلطات الفرنسية لوزير الاتصالات "غير مقبول"

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الخارجية الجزائرية: تفتيش السلطات الفرنسية لوزير الاتصالات "غير مقبول" الخارجية الجزائرية: تفتيش السلطات الفرنسية لوزير الاتصالات "غير مقبول"
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لسفير فرنسا بالجزائر برنار إيمى ـ والذى استدعته للتأكيد عن استياء السلطات الجزائرية للمعاملة التى تلقاها وزير الاتصال حميد قرين فى مطار أورلى وصفتها بـ"غير مقبولة" .

جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الأحد، إثر واقعة أمس ،السبت، بمطار أورلى بباريس والتى تم خلالها تفتيش وزير الاتصال حميد قرين بالرغم من منصبه كعضو فى وحيازته لجواز سفر دبلوماسى وعبوره عبر صالون مخصص للشخصيات الرسمية تم استدعاء سفير فرنسا بالجزائر برنار إيمى بوزارة الشؤون الخارجية .

وأضاف البيان أن االخارجية الجزائرية: تفتيش السلطات الفرنسية لوزير الاتصالات "غير مقبول"لمدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية ، أعرب للسفير الفرنسى عن استياء السلطات الجزائرية للمعاملة غير المقبولة التى خص بها الوزير وذكره بأن هذه التصرف غير اللائق ليس الأول من نوعه إذ سبق تسجيل حالتين مماثلتين فى السابق .

وتم إطلاع الدبلوماسى الفرنسى على استياء السلطات الجزائرية إزاء كل التصرفات المنافية للأعراف الدبلوماسية والتى تتعارض كليا مع نوعية العلاقات القائمة بين الجزائر وفرنسا والطموح المشترك للبلدين فى رفعها إلى مستوى شراكة استثنائية .

وأشار البيان إلى أنه طلب من الدبلوماسى إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللائمة حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات غير المقبولة مستقبلا .
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