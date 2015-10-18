"داعش" يصلب "مسن" ليبى فى سرت بتهمة ممارسته السحر والشعوذة

نفذ تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا حكم الإعدام بحق الشيخ سعيد عبد السلام المعدانى، الذى ألقى القبض عليه من قبل عناصر التنظيم قبل أيام، فيما استولت عناصر التنظيم على المخازن الرئيسية للإمداد الطبى الواقعة غرب سرت.

وأكد شهود عيان بقرية أبو هادى جنوب سرت، اليوم الأحد، لـ«بوابة الوسط» الليبية، قيام «داعش» بإعدام وصلب الشيخ المسن سعيد عبد السلام المعداني البالغ من العمر من 83 عامًا، وهو أحد مشايخ الصوفية بسرت بتهمة أنه ساحر ويمارس الشعوذة.

ووفق شهود العيان، فإن الشيخ المعدانى جرى صلبه على منصة مخصصة لهذا الغرض بجزيرة دوران أبو هادى على طريق الجفرة - بنغازى، لبث الرعب في نفوس المارة، وأكدت المصادر أن جثة المعداني ظلت معلقة لعدة ساعات.

وقالت المصادر إن عناصر التنظيم نفذوا حكم الإعدام بعد أن أصدرت ما يُسمى بـ«المحكمة الإسلامية» التابعة للتنظيم أمس السبت حكم الإعدام في حق الشيخ المعداني، الذي ألقي القبض عليه قبل عشرة أيام إثر اقتحام منزله بمزرعته التي تبعد عن هرواة 20 كيلو مترًا.

وجرى اقتياد الشيخ المسن إلى مقر إمارة التنظيم وصادروا منزله وكتبوا عليه «أملاك الدولة الإسلامية»، بعد طرد أسرته من المنزل والمزرعة، واستولوا على أكثر من 125 رأسًا من الأغنام وعدد آخر من الإبل وجرار زراعي.

وأفادت مصادر طبية بسرت «بوابة الوسط» بأن الشيخ سعيد المعداني كان يعاني مرضًا عضالاً منذ عشر سنوات، ودخل أول من أمس غرفة العناية بمستشفى ابن سينا، إلا أن التنظيم لم يقدر حالته الصحية ونفذ حكم الإعدام.

وعلى صعيد آخر أكدت مصادر طبية بسرت، اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم «داعش» استولت بالكامل على المخازن الرئيسية للإمداد الطبي والأدوية التي يقع مقرها بالكيلو متر 7 غرب المدينة.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن المقر أصبح بالكامل تحت قبضة التنظيم الذي استولى أيضًا على آليات الإمداد الطبي، حيث إن جميع مخازن الأدوية بسرت والغربيات وأبو هادى والسواوة ومستشفى ابن سينا تحت سيطرة التنظيم منذ فترة.

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