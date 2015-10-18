أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حماس تبارك عملية إطلاق نار فى بئر السبع جنوب إسرائيل

Google+ Print
حماس تبارك عملية إطلاق نار فى بئر السبع جنوب إسرائيل حماس تبارك عملية إطلاق نار فى بئر السبع جنوب إسرائيل
باركت حركة حماس الفلسطينية عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان مساء اليوم الأحد، فى مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم حماس حسام بدران فى بيان صحفى إن "عملية بئر السبع النوعية تأتى كرد طبيعى على عمليات الإعدام بدم بارد التى ينفذها جيش الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين".

وأشاد بدران بمنفذى عملية بئر السبع "الذين استطاعوا أن يضربوا منظومة الأمن لدى الاحتلال والتى هى فى أعلى درجات التأهب".

وأكد الناطق باسم حماس أن "الانتفاضة مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة حتى تحقق أهدافها فى ردع المحتل والخلاص منه بشكل نهائي".

وأعلنت إسرائيل عن مقتل إسرائيلى وإصابة تسعة آخرين فى عملية إطلاق نار وطعن بالسكاكين نفذها فلسطينيان فى محطة الحافلات المركزية فى مدينة بئر السبع.

ووصفت مصادر إسرائيلية حالة أحد جرحى العملية بأنها حالة حرجة فيما أصيب الباقون ومنهم أربعة رجال شرطة بجروح بين متوسطة وطفيفة، فيما تم قتل أحد منفذى العملية وأصيب الأخر بجروح بالغة .


>بالفيديو.. قتيلان و34 مصابا إسرائيليا حصيلة العملية الفدائية فى بئر السبع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري