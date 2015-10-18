حماس تبارك عملية إطلاق نار فى بئر السبع جنوب إسرائيل

باركت حركة حماس الفلسطينية عملية إطلاق نار نفذها شابان فلسطينيان مساء اليوم الأحد، فى مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم حماس حسام بدران فى بيان صحفى إن "عملية بئر السبع النوعية تأتى كرد طبيعى على عمليات الإعدام بدم بارد التى ينفذها جيش الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين".

وأشاد بدران بمنفذى عملية بئر السبع "الذين استطاعوا أن يضربوا منظومة الأمن لدى الاحتلال والتى هى فى أعلى درجات التأهب".

وأكد الناطق باسم حماس أن "الانتفاضة مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة حتى تحقق أهدافها فى ردع المحتل والخلاص منه بشكل نهائي".

وأعلنت إسرائيل عن مقتل إسرائيلى وإصابة تسعة آخرين فى عملية إطلاق نار وطعن بالسكاكين نفذها فلسطينيان فى محطة الحافلات المركزية فى مدينة بئر السبع.

ووصفت مصادر إسرائيلية حالة أحد جرحى العملية بأنها حالة حرجة فيما أصيب الباقون ومنهم أربعة رجال شرطة بجروح بين متوسطة وطفيفة، فيما تم قتل أحد منفذى العملية وأصيب الأخر بجروح بالغة .

بالفيديو.. قتيلان و34 مصابا إسرائيليا حصيلة العملية الفدائية فى بئر السبع